موريتانيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

أعلنت #موريتانيا، مساء الثلاثاء، عن #قطع_علاقاتها_الدبلوماسية رسميا مع دولة #قطر، بسبب ارتباط سياستها في المنطقة بدعم التنظيمات الإرهابية والترويج للأفكار المتطرفة.

وبررت السلطات قرارها في بيان صادر عن وزارة الخارجية الموريتانية، أكدت فيه أن "دولة قطر دأبت على العمل على تقويض الأمن والاستقرار في الوطن العربي والعالم، لأن سياستها ارتبطت في المنطقة بدعم التنظيمات الإرهابية والترويج للأفكار المتطرفة، والعمل على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية، ما نتج عنه مآسٍ إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر العالم، وأدى إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية".

يذكر أن #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر و #الأردن وجمهورية موريشيوس وحكومة شرق #ليبيا، أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، حماية لأمنها من مخاطر #الإرهاب و #التطرف، كما علقت شركات #طيران عدة رحلاتها إلى قطر.