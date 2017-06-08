البحرين.. السجن حتى 5 سنوات للمتعاطفين مع قطر

حذرت سلطات #البحرين، الخميس، من التعاطف مع قطر أو انتقاد الإجراءات التي اتخذتها #المنامة وعواصم عربية أخرى، منها الرياض وأبوظبي بحق #الدوحة، في وسائل الإعلام البحرينية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونبهت وزارة الإعلام البحرينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة الالتزام بموقف المملكة المعلن، وبعدم نشر ما يتضمن مساساً بمصالحها العليا المستهدفة من تلك الإجراءات".

وحذّرت "من نشر أو تداول ما يشكل اعتراضاً على قرارات المملكة أو الدول المتضامنة معها في هذا الشأن، مما يتضمن في محتواه ما ينال من هيبة البلاد واعتبارها، أو مسايرة لسياسة دولة قطر أو تبريرها، أياً كانت وسيلة النشر والتداول".

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ "إجراءاتها القانونية حيال كل من ينسب إليه المنشور من ذلك القبيل، أو يسهم في نشره بأية صورة، وإخضاعه للمساءلة الجنائية والإدارية بحسب الأحوال"، من دون توضح طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لمعاقبة المخالفين.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الداخلية في بيان إن "التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة #قطر أو الاعتراض على إجراءات حكومة مملكة البحرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء بتغريدات أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة".

والأربعاء حذّر النائب العام في دولة #الإمارات المستشار حمد سيف الشامسي من إظهار تعاطف مع دولة قطر على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً لإمكانية تعرض المخالفين للسجن ولغرامة مالية.