تشاد تستدعي سفيرها من قطر

استدعت #تشاد سفيرها في #الدوحة، اليوم الخميس، ودعت #قطر إلى الكف عن نشاطاتها المزعزعة للاستقرار والأمن.

وتأتي الخطوة بعد يوم من استدعاء السنغال لسفيرها في قطر، في خطوة تعكس التضامن مع المملكة العربية #السعودية التي قطعت العلاقات من قطر مطلع هذا الأسبوع، إضافة إلى الإمارات ومصر والبحرين وموريتانيا.

وقالت وزارة الخارجية التشادية في بيان: "إن الحكومة التشادية تدعو جميع الدول المعنية للجوء إلى الحوار لحل الأزمة، وتدعو قطر إلى احترام تعهداتها ووقف أي محاولة يمكن أن تضر بتلاحم دول المنطقة وبالسلام العالمي".