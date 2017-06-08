قرقاش:اتصال الرئيس ترمب بالشيخ محمد بن زايد كان إيجابيا

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور #قرقاش، في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر "تويتر"، إن اتصال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بالشيخ محمد بن زايد اليوم كان استثنائيا وإيجابيا بكل المقاييس.

وكان الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان، #ولي_عهد_أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد تلقى ليلة الأربعاء إلى الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، جرى خلاله بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات.

وأوضح المصدر أنه تم خلال الاتصال استعراض عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حولها، كما جرى بحث الجهود المشتركة في #التصدي_للتطرف و #الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، حيث أعرب الجانبان عن حرصهما المشترك على دعم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان قد استقبل محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي في #البيت_الأبيض خلال الشهر الماضي.