قطر تلوح بقطع إمدادات الغاز عن الإمارات

لوّح وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بقطع إمدادات الغاز عن #الإمارات.

وقال #وزير_الخارجية_القطري في مقابلة الخميس مع وكالة الأنباء الفرنسية، إنه ما من مطالب واضحة بعد من قطر، مضيفاً أنه لا يحق لأحد التدخل في سياسات الدوحة الخارجية.

وأضاف الوزير القطري في تصريحاته أن الدبلوماسية لا تزال خيار #قطر المفضل.

لكن الوزير شنَّ هجوماً على الإمارات، متهماً إياها باستغلال الوضع التجاري كأداة سياسية ملوحاً بقطع إمدادات #الغاز عنها، قائلاً إنها تعتمد على غاز قطر في توفير أربعين بالمئة من الكهرباء، كما أشاد الوزير القطري بإبداء إيران استعدادها لتزويد قطر بمواد غذائية، قائلاً إنها ستخصص ثلاثة من موانئها لقطر.

كما اعتبر وزير الخارجية القطري أن النزاع الخليجي يهدد استقرار المنطقة بأسرها، واستبعد في الوقت ذاته أي حل عسكري له.