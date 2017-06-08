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محمد بن زايد وترمب يبحثان هاتفياً جهود التصدي للإرهاب

المصدر: أبوظبي - وام
ترمب ومحمد بن زايد
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تلقى الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان، #ولي_عهد_أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليلة الأربعاء إلى الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، جرى خلاله بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات.

وأوضح المصدر أنه تم خلال الاتصال استعراض عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حولها، كما جرى بحث الجهود المشتركة في #التصدي_للتطرف و #الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، حيث أعرب الجانبان عن حرصهما المشترك على دعم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان قد استقبل محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي في #البيت_الأبيض خلال الشهر الماضي.

كلمات دالّة

#محمد بن زايد, #ولي عهد أبوظبي, #ترمب, #التصدي للتطرف, #الإرهاب, #البيت الأبيض

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