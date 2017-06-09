الإمارات: نشر قائمة الإرهاب فرصة لقطر لمراجعة سياستها

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة إن نشر #قائمة_الإرهاب فرصة لقطر لمراجعة سياستها بعيداً عن المكابرة، مشيراً إلى أن نواة المشكلة في دعم أجندة التطرف والإرهاب.

وقد أعلنت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في بيان مشترك، قائمة شملت 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها والتي تمولها وتدعمها دولة #قطر بالمال والسلاح.

كما أكد البيان المشترك للدول الأربع أن القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف #التنظيمات_الإرهابية من جهة أخرى.

وأضاف #قرقاش في تغريدات على حسابه في "تويتر" أن الحل عبر الدبلوماسية لا اللجوء إلى الحليف الإيراني والتركي، وأن بديل التصعيد انفصال الدروب بين معسكري الاعتدال والتحريض.

وقال قرقاش إن "قائمة الإرهاب" دليل لسياسة انزلقت في بحث عن سراب الموقع والنفوذ، مشيراً أن الهدف ليس التصعيد بل تقويم شر استهدف المنطقة، مشدداً على أنه من الصعب التعامل مع شريك تعوّد في ازدواجيته على تقويض عالم شركائه.