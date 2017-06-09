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بالصور.. هذه أبرز الأسماء في قائمة الإرهاب القطرية

المصدر: العربية.نت
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صنف البيان الذي أعلنته كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين قائمة من 59 فرداً و12 كياناً في #قوائم_الإرهاب المحظورة لديها.

وتشمل تلك القائمة في البيان المشترك للدول الأربع أسماء شهيرة، منهم عدد من المصريين مثل يوسف القرضاوي ومحمد #الإسلامبولي ووجدي #غنيم وطارق #الزمر، والسعودي #عبدالله_المحيسني، والليبيين علي #الصلابي والصادق #الغرياني، والقطري عبد الرحمن النعيمي، وعدد آخر من الشخصيات الأخرى من بعض الدول مثل الكويت والبحرين.

كما تضمن البيان 12 من الكيانات الإرهابية التي تدعمها قطر بالمال، كان أبرزها مركز قطر للعمل التطوعي، وشركة دوحة أبل (شركة إنترنت ودعم تكنولوجي)، وقطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية.

يوسف القرضاوي يوسف القرضاوي
عبدالرحمن النعيمي عبدالرحمن النعيمي
عبدالله المحيسني عبدالله المحيسني
وجدي غنيم وجدي غنيم
حسن الدقي حسن الدقي
عبدالحكيم بلحاج عبدالحكيم بلحاج
حامد العلي حامد العلي
حجاج العجمي حجاج العجمي
حاكم المطيري حاكم المطيري
طارق الزمر طارق الزمر
صادق الغرياني صادق الغرياني
محمد عبد المقصود محمد عبد المقصود
محمد الصغير عبد الرحيم محمد الصغير عبد الرحيم
محمد شوقي الإسلامبولي محمد شوقي الإسلامبولي
أيمن محمود صادق رفعت أيمن محمود صادق رفعت

كلمات دالّة

#قوائم الإرهاب, #الإسلامبولي, #غنيم, #الزمر, #عبدالله المحيسني, #الصلابي, #الغرياني

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