تعرف على الكويتي حامد العلي.. المدرج بقائمة الإرهاب

كشف البيان السعودي الإماراتي المصري البحريني المشترك عن قائمة تصنيف العشرات من الأفراد والكيانات في قوائم #الإرهاب المحظورة لديها والتي تمولها وتدعمها دولة #قطر بالمال والسلاح.

الشخصيات المدرجة تنتمي لعدة دول، إلا أن السمة المشتركة بين هذه الشخصيات المتطرفة، من الخليج إلى المغرب العربي، هي أنها جميعاً كانت تتلقى الدعم المالي والإعلامي من #الدوحة.

وقد شملت القائمة الداعية الكويتي الراديكالي #حامد_عبدالله_العلي الذي عرف بتأييده لأبي مصعب الزرقاوي (مؤسس تنظيم داعش). فالعلي، الأمين العام السابق للحركة السلفية في الكويت، أبدى تعاطفه مع قطر ولم يجد بأسا في التهوين من شرور علاقة قطر بإيران.

وطالما دافع العلي عن #قناة_الجزيرة وهو الضيف الدائم على شاشاتها قائلاً: "قناة الجزيرة التي تبث من قطر تدافع عن أهل السنة في #العراق و #سوريا و #لبنان وغيرها، وتتبنى قضايا الأمة الإسلامية، وشعوبها المضطهدة في كل مكان، ولم نشهد منها قط أنها تبنت قضايا إيرانية، ومعلوم أن وراء هذه الفضائية المتميزة إرادة سياسية من الدولة الحاضنة لقناة الجزيرة".

وكان حامد العلي قد وصف الزرقاوي بـ"أمير الاستشهاديين"، قائلاً في نعيه له: "استشهد القائد أبو مصعب فمضى راشداً منصوراً شهيداً، وحمل رايته أبو حمزة وإن استشهد سيحمل رايته غيره ولن تسقط هذه الراية".

وحين استضافته قناة الجزيرة للتعليق على خبر مقتل #أسامة_بن_لادن ورثائه قال: "فكرة المقاومة نجح أسامة بن لادن في بثها.. وقصة نجاح كاملة".

ومن مؤلفات العلي "إرشاد الأنام إلى فضائل الجهاد ذروة سنام الإسلام".

أما عن العلاقات المشتركة بين قطر وإيران والحرس الثوري، فقد نفاها العلي، رغم إعلان الدوحة نفسها عن تعميق العلاقات البينية بين قطر وإيران، وبث أنباء توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة، بما في ذلك تهنئة الرئيس الإيراني بتوليه الرئاسة.

يشار إلى أن العلي الذي اعتاد تقديم دروسه الشرعية في قطر منذ سنوات، سجن وأوقف في الكويت مرات متعددة، كان منها تأييده للزرقاوي، واتهامات بصلته بأحد منفذي تفجيرات #الكويت.