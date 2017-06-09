تعرف على تنظيمات البحرين المسلحة المرتبطة بقطر

تم إدراج 6 تنظيمات طائفية ومسلحة من #البحرين مرتبطة بقطر، وذلك على خلفية تبنيها للهجمات والعمليات المسلحة التي استهدفت رجال أمن بحرينيين ومدنيين ومواقع حيوية في البحرين.

فتلك الكيانات البحرينية التي أحيت العمل المسلح في البحرين قد تم إدراجها في بيان الحظر الخليجي المصري، وهي الكيانات التي قال عنها البيان إنها مرتبطة بقطر، وضليعة وبحسب بياناتها التي تنسبها لنفسها في عدد من العمليات المسلحة في البحرين إلى جانب استهدافها مدنيين ورجال أمن، بالإضافة إلى مواقع حيوية في البلاد.

أول هذه الكيانات #سرايا_الأشتر.. التنظيم الشيعي المتطرف الذي أحيا العمل المسلح في البحرين، كونه يتبع إيدلوجويا التيار الشيرازي المتطرف الذي يرى وجوب قيام ثورة شيعية مسلحة لظهور #الإمام_الغائب_المهدي.

هذا الكيان مسؤول عن عمليات اغتيال طالت رجال أمن بحرينيين وضابطاً إماراتياً.

وكانت الداخلية البحرينية قد تمكنت من القبض على عدد من عناصر هذا التنظيم الذي اعترف أعضاؤه لاحقاً بتلقي #الدعم_المادي والمعنوي وتدريبات عسكرية في الخارج.

ثاني هذه الكيانات #سرايا_المختار.. والتي أعلنتها صراحة في أحد تسجيلاتها بأن الموقف سلاح.. تبنت عمليات وهجمات مسلحة استهدفت رجال أمن ومدنيين إلى جانب تورطها في عملية خطف لشاب لم يتجاوز العشرين عاماً، إلى جانب جمع الأموال لجماعة إرهابية تحضيرا لتنفيذ #عمليات_إرهابية.

وفيما يخص #حزب_الله_البحريني.. فيعد هذا الجناح المسلح من أقدم الحركات التي سعت لنشر الفوضى في البحرين، فمنذ إحباط مساعيه لتنفيذ انقلاب في البحرين عام 1981، نظم حزب الله البحريني في 1994 عمليات شغب وأعمال تخريب، إلى جانب حرق الممتلكات الخاصة والعامة في 1996.

وتضمن #البيان_المشترك إعلان كل من #سرايا_المقاومة و #ائتلاف_14_فبراير و #حركة_أحرار_البحرين كيانات إرهابية كونها تخدم أجندات مشبوهة لا تختلف كثيراً عن الكيانات الثلاثة السابقة.