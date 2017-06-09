قطر تلتزم الدبلوماسية وتهدد بتداعيات على الخليج

أعرب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي عقده ونظيره الألماني، زيغمار غابرييل، أن بلاده تميل للمساعي الدبلوماسية والحوار لحل الأزمة، مشيراً إلى انعكاسات سلبية للأزمة الراهنة على دول وشعوب الخليج العربي.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، إلى زيادة الجهود الدبلوماسية لحل أزمة #قطر، قائلاً إن #دول_الخليج يجب أن ترفع الحصار البحري والجوي الذي فرضته على قطر هذا الأسبوع.

وفي أول رد على البيان الرباعي المشترك، رفضت #قطر، في وقت سابق اليوم الجمعة، تصنيف جماعات وأفراد مرتبطين بالدوحة على #قائمة_الإرهاب، معتبرةً اللائحة "بلا أسس".

وفي بيان رسمي صادر عن #الدوحة، اعتبرت قطر أن موقفها من مكافحة الإرهاب "أقوى من عدد من مصدري البيان"، حسب زعمها.

وفي وقت سابق من فجر الجمعة، أعلن بيان مشترك بين السعودية ومصر والإمارات والبحرين حول أزمة قطر، تصنيف 59 فرداً و12 كياناً موجوداً في قطر أو مرتبطاً بها في قوائم الإرهاب.