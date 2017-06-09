كتاب رأي: عناد الدوحة وساعة الحساب التي لا يمكن تأخيرها

لا تزال مقالات الرأي في الصحافة العربية، تتابع بشكل حثيث تطورات وضع الحالة القَطَرية، بعد قطع دول خليجية وعربية العلاقات معها. خصوصاً أن ردّ الفعل القطري، لا يزال في إطار من "المكابرة" و"العناد" كما أشار عدد من المحللين وكتّاب الرأي.

وجاء في مقال بعنوان "جريمة النظام القطري" لعلاء ثابت، رئيس تحرير "الأهرام" المصرية، أن ما سمّاه "التمرّد القطري" على السياسة العامة "للحاضنة الخليجية ومن بعدها الحاضنة العربية، ليس وليد اليوم". مؤكداً أن الدول العربية "اجتمعت" على قناعة مفادها "أنه لم يعد هناك مفرّ من سياسة الكي أو إجراء جراحة" هدفها الأساسي هو "إعادة ذلك النظام (القطري) ليكون عضواً طبيعياً في النظامين الخليجي والعربي".

وهي ذات الإشارة التي تحدث بها الإعلامي اللبناني #نديم_قطيش في "الشرق الأوسط" اللندنية، في مقال له بعنوان "قطر وورَم الأوهام" إن ما جرى بحق قطر من مقاطعة لدول عربية وخليجية لها ومواقف أخرى منها، هو "عملية جراحية صعبة لانتزاع ورم الأوهام من دماغ قطر".

وبعد تأكيد علاء ثابت أن "الكرة الآن في الملعب القطري" يشير إلى أن استمرار الدوحة "بنفس المنهج" لم يعد ممكناً. خصوصاً أن النظام القطري لا يوحي بأنه "استقبل الرسالة بشكل صحيح" كما قال، مطالباً "الشعب القطري" أن "يدرك جيداً" أن ما حدث "من الدول العربية إزاء النظام الحاكم هو مجرد كاشف لجريمة بل لجرائم ذلك النظام". منتهياً بالإشارة إلى #ساعة_الحساب التي لم يعد من الممكن تأخيرها.

ساعة الحساب التي ألمح إليها علاء ثابت في "الأهرام"، أشار إليها الباحث الليبي الدكتور جبريل العبيدي في "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الجمعة، في مقاله الموسوم "الليبيون وحق ملاحقة قطر". فقد أكد الباحث الليبي أن من حق الليبيين "ملاحقة النظام القطري" لأن "الإرهاب وإسقاط الدولة وتدمير مؤسساتها، وليس النظام فقط، هما صناعة قطرية في ليبيا" على حد قوله.

وتحدث العبيدي عن قيام مجموعة من الحقوقيين الليبيين بإعداد "ملف للمحكمة الجنائية الدولية" لفتح تحقيق "حول التدخل والدعم القطري للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا". منتيهاً إلى أن "ملاحقة قطر" تبقى "حقاً لكل الضحايا الذين تضرروا من السلوك القطري المخالف لجميع الأعراف والقوانين".

وتنضمّ رائدة درغام، في مقال لها في "الحياة" اللندنية، الجمعة، وبعنوان "انعكاسات خطيرة ستترتب على عناد #الدوحة" إلى ما حذر منه علاء ثابت في "الأهرام" المصرية لدى تأكيده بأن النظام القطري لا يوحي بأنه استقبل الرسالة بشكل صحيح. وذلك لدى قولها في مقالها المشار إليه، بأن ما حدث من قطع دول خليجية وعربية علاقاتها مع الدوحة "بمثابة إنذار" إلا أنه، تضيف درغام، ليس "جرساً فارغاً" بل هو "إبلاغ جدّي عربي وأميركي بأن محاصرة قطر وتطويقها ليس فورة عاطفية عابرة" بل "نقطة تحول خطيرة ما لم تستدرك الدوحة وتستدير". كما أسلفت الصحافية في مقالها المشار إليه.