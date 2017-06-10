تركيا: قاعدتنا العسكرية في قطر هدفها فقط أمن الخليج

قال وزير خارجية تركيا، مولود تشاووش #أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ وزير خارجية البحرين، بأن الخلاف مع قطر يجب أن يحل قبل نهاية رمضان.

وأضاف الوزير التركي: "سنواصل الجهود لحل الخلاف بين قطر ودول عربية بطريقة سلمية".

وأوضح، خلال زيارة وزير خارجية مملكة #البحرين، الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى تركيا، أن القاعدة العسكرية التركية في قطر هدفها أمن منطقة الخليج لا أمن دولة بعينها.

وبين مولود تشاووش أوغلو على أن موافقة البرلمان التركي على نشر قوات عسكرية في دولة قطر يأتي في إطار خطوات تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2014، ولا علاقة لها بالأحداث الراهنة، مشدداً على أن القاعدة العسكرية التركية في دولة قطر تساهم في حماية أمن واستقرار منطقة الخليج ككل ولا تستهدف أي دولة على حساب أخرى.

والتقى وزير الخارجية التركي، السبت، نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في اسطنبول. وتناول اللقاء التطورات الأخيرة في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير الخارجية البحريني في قصر "هُبر" بأسطنبول، بعيداً عن عدسات الصحفيين.

من جانبه، أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة أنه بين للرئيس أردوغان الموقف تجاه سياسة القيادة القطرية وممارساتها ضد أشقائها، وأن خطوة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر كانت ضرورية ومهمة للحفاظ على أمننا، مؤكداً أنه يجب على قطر أن تغير من سياساتها وتتوقف عن أي ممارسات تهدد أمن أشقائها.

ورحب وزير الخارجية بتصريحات وزير خارجية تركيا حول دور القاعدة العسكرية التركية في دولة قطر وتأكيده على أنها ليست لها علاقة بالتطورات الراهنة وليست موجهة ضد أحد، مقدراً اهتمام الرئيس التركي بأمن المنطقة واستقرارها، ومتطلعاً إلى حل وتسوية هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن.