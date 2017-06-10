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ألمانيا: لا تزال هناك فرصة لنزع فتيل التوتر في أزمة قطر

المصدر: العربية.نت، وكالات
زيغمار غابرييل
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قال وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل، اليوم السبت، إنه لا تزال هناك فرصة لنزع فتيل التوتر، في إشارة إلى الأزمة بين #قطر وعدد من الدول العربية.

وأضاف غابرييل في تصريح لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج": "ثمة خطر من أن يقود هذا الخلاف إلى حرب"، مشيراً إلى ما وصفها فظاظة "شديدة" في العلاقات بين دول متحالفة وجيران في #الخليج.

وقال غابرييل إن المحادثات التي أجراها في الأيام الماضية مع نظرائه من #السعودية وقطر وتركيا وكذلك اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية إيران والكويت أكدت مخاوفه.

وتابع: "بعد محادثاتي هذا الأسبوع أعلم مدى خطورة الموقف لكنني أعتقد أن هناك فرص جيدة أيضاً لإحراز تقدم".

وأعلنت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين #قطع_العلاقات_مع_قطر مطلع الأسبوع الماضي، على خلفية دعم #الدوحة للتنظيمات الإرهابية، وتبع ذلك خطوات مماثلة من عدد من الدول العربية والإسلامية والإفريقية.

كلمات دالّة

#قطر, #قطع العلاقات مع قطر, #الدوحة, #أمير قطر, #الشيخ تميم, #الخليج, #السعودية

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