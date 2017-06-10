إعلام قطر ينشر بيانا نسبه لخارجية إريتريا..وأسمرة تكذبه

بات #الإعلام_القطري الرسمي يبحث عن دعم الدوحة، ولو ادعاءً على دول ببيانات كاذبة.. آخر الافتراءات كانت على جمهورية إريتريا التي جاء ردّ وزير إعلامها، يماني ميسكيل، سريعاً، حيث كذب ما احتفت به وسائل إعلام قطرية وحسبته انتصاراً.

وفي التفاصيل، أظهرت وسائل الإعلام القطرية بياناً من الخارجية الإريترية يقول إن أسمرة رفضت طلباً من #السعودية والإمارات بقطع علاقاتها مع #قطر على ضوء مطالبة الدولتين ودول أخرى للدوحة بالكف عن تمويل ودعم الإرهاب.

وجاء في البيان الكاذب أن #إريتريا تربطها علاقات قوية مع الشعب القطري ولن تقطع علاقتها بقطر.

إلا أن وزير الإعلام الإريتري #يماني_ميسكيل أكد عبر حسابه على "تويتر" أن هذا البيان الذي ورد باللغة العربية ونسب للخارجية الإريترية لا أساس له من الصحة ولا يتعدى أن يكون "أخباراً كاذبة".

Press Release in Arabic on forged Eritrean Foreign Ministry Letterhead on severance of ties btwn major Arab countries & Qatar is #Fakenews pic.twitter.com/h3j9zTkgd4 — Yemane G. Meskel (@hawelti) June 9, 2017

وكانت دول عدة إسلامية وعربية قطعت علاقتها بقطر جراء دعمها للإرهاب أو خفضت تمثيلها الدبلوماسي، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وجمهوريتا القمر والمالديف والسنغال وموريشيوس وجيبوتي وتشاد والأردن.