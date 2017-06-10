الأمن الكويتي يستدعي 3 مواطنين شملهم بيان قائمة الإرهاب

استدعى جهاز أمن الدولة في #الكويت الكويتيين الثلاثة، الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة الإرهاب، التي أصدرتها السعودية و #مصر و #الإمارات والبحرين.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، التي ذكرت الخبر إنها علمت أن الكويتيين الثلاثة الذين شملتهم قائمة الإرهاب الصادرة أمس الأول من قبل الدول الأربع، هم: حجاج العجمي، وحاكم المطيري، وحامد العلي، وضعتهم الأجهزة الأمنية تحت الرقابة المشددة منذ فترة، وجوازاتهم مسحوبة، وعليهم منع سفر.

وأبلغت مصادر مطلعة الصحيفة أن جهاز أمن الدولة بصدد استدعاء الكويتيين الثلاثة، وهم مصنفون ضمن أصحاب الفكر المتطرف، وبعد ورود أسمائهم في القائمة التي أصدرتها الدول الأربع، تقرر استدعاؤهم مجدداً لسماع أقوالهم، كما سيتم استدعاء أشخاص آخرين على صلة بهم.

ولفتت المصادر إلى أن المتهمين الثلاثة ممنوعون من السفر منذ فترة، فالعجمي خضع للتحقيقات على خلفية اتهامه بالسفر إلى #سوريا ودول أخرى للقتال مع المتطرفين، وعليه عقوبات دولية بتجميد أرصدته ومراقبة حساباته البنكية، وهو موضوع تحت المراقبة الأمنية المشددة، إضافة إلى المتهمين الآخرين.

ولفتت المصادر إلى أن السلطات الأمنية الكويتية ستطلب من نظيرتها في السعودية ودول أخرى آخر المعلومات والبيانات حول خلايا نائمة تم رصدها أخيراً في المنطقة، بغية التحرك لتنفيذ عمليات تخريبية.

وأضافت: "صدرت تعليمات مشددة من القيادات العليا بوزارة الداخلية بضرورة اتخاذ أقصى درجات التأهب والحذر لحفظ أمن البلاد، وتعزيز الاستقرار، وقد اتخذت إجراءات أمنية مشددة في مطار الكويت وبقية المنافذ الحدودية".