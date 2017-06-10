ترحيب إماراتي بتصريحات ترمب حول قطر والإرهاب

رحبت دولة #الإمارات العربية المتحدة بدعوة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، لـ #قطر إلى التوقف عن تمويل #الإرهاب.

وقال سفير الإمارات في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، إن بلاده أكدت أن على قطر الإقرار بالمخاوف المتعلقة بدعمها المقلق للتطرف، وإن عليها أن تراجع سياساتها الإقليمية.

كما أضاف العتيبة في بيان أن دولة الإمارات ترحّب بقيادة ترمب مواجهة دعم قطر المقلق للتطرف، مشيراً إلى أن الخطوة التالية هي أن تقر قطر بهذه المخاوف وتلتزم بمراجعة سياساتها الإقليمية، الأمر الذي سيوفر الأساس الضروري لأي مناقشات.

وكان الرئيس الأميركي قد قال، الجمعة، إن "قطر لديها تاريخ في تمويل الإرهاب على مستوى عالٍ جداً، واتفقتُ مع وزير الخارجية الأميركي والقادة العسكريين على ضرورة أن توقف قطر تمويل الإرهاب، والآن الوقت قد حان لدعوة قطر لوقف دعم الإرهاب".

ودعا #الدوحة إلى وقف تمويل جماعات ترتكب أعمالاً إرهابية، كما طلب منها أن تكون من بين الدول المسؤولة، وأن تبذل المزيد بسرعة لمكافحة الإرهاب.