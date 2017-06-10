البحرين: موقف ترمب يؤكد على مكافحة كل صور الإرهاب

رحّبت مملكة #البحرين بتصريح الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، حول مواجهة دعم #قطر المرفوض للتطرف، وبضرورة وقفها تمويل ودعم الإرهاب فوراً.

وأكدت المنامة أن هذا الموقف الحازم يأتي في إطار الجهود الأميركية الحثيثة، ويعكس إصراراً شديداً على مواصلة مكافحة كل صور الإرهاب، وضمان التكاتف الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

كما شددت البحرين على ضرورة التزام قطر بتصحيح سياساتها والانخراط بشفافية في جهود مكافحة الإرهاب، لتتمكن دول المنطقة من معالجة الأخطار التي تهددها ومواجهة جميع الكيانات الإرهابية والقضاء على كل من يدعمها، ويحاول زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

وكانت قد رحبت كل من السعودية والإمارات أيضاً بتصريحات الرئيس الأميركي.