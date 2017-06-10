النيجر تستدعي سفيرها في قطر

أعلنت النيجر اليوم السبت أنها استدعت سفيرها في #قطر تضامنا مع الدول العربية والإسلامية التي قطعت علاقاتها مع #الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.

وبهذا تنضم #النجير لسلسلة دول إفريقية قاطعت قطر أو خفضت تمثيلها الدبلوماسي معها، ومنها موريتانيا التي قطعت العلاقات بالدوحة، بينما أدانت الغابون قطر لعدم "محاربة الإرهاب". أما السنغال فكانت قد أعلنت أنها ستستدعي سفيرها في قطر وعبرت عن "تضامنها القوي" مع باقي الدول المقاطعة لقطر. من جهتها استدعت التشاد سفيرها في قطر، أما جيبوتي فخفضت مستوى التمثيل مع الدوحة.

وكانت #السعودية و #الإمارات و #مصر و #البحرين قد أعلنت الاثنين قطع علاقاتها مع قطر، ولحقتها عدة دول منها جمهورية المالديف وجمهورية مورشيوس وغيرها. أما الأردن فخفضت مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.