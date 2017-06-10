تعرف على القطري خليفة السبيعي المدرج على قائمة الإرهاب

أدرج البيان المشترك الذي أصدرته كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين.. القطري #خليفة_السبيعي ضمن #قائمة_الإرهاب.. ويعدّ السبيعي من ضمن الأشخاص المدرجين أيضاً على القائمة الأميركية للإرهاب نظراً لاتهامه بتمويل تنظيم #القاعدة في أفغانستان وبشكل خاص علاقته مع خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.

فيبدو أن الخناق يزداد يوماً بعد يوم على الأشخاص الذين تم إدراج أسمائهم في قوائم الإرهاب التي أصدرها البيان المشترك.

وبحسب المعلومات، فإن للسبيعي تاريخاً طويلاً في تقديم الدعم المالي للإرهاب.

فقد أرسل السبيعي مئات الآلاف من الدولارات إلى القاعدة وخاصة للعقل المدبر للهجمات الباكستاني خالد شيخ محمد.

من يشاهد حساب السبيعي في موقع التواصل الاجتماعي #إنستغرام ويركز على ما يطرحه، سيكتشف دعم السبيعي الصريح للتنظيمات الإرهابية في #سوريا. فها هو يسوّق لشراء صواريخ من نوع غراد بإشراف من #عبدالله_المحيسني مفتي جفش "جبهة النصرة" سابقاً.

إلا أنه وفي نفس الوقت الذي يتباكى فيه بحجة دعم المستضعفين في الأرض، لم يجد خليفة السبيعي مانعاً من أن يشارك صورته وهو يداعب حيوانه الأليف.. وأن يظهر سيارته الرياضية وقصره الذي يسكن فيه.. أو أن يتباهى بصور أخرى.