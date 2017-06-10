قطر تلجأ لشركة محاماة أميركية مقابل مبلغ ضخم

وكلت قطر شركة محاماة أميركية لإدارة أزمتها مع دول الخليج ومصر، ويقود الصفقة المحامي جون أشكروفت الذي شغل منصب النائب العام للولايات المتحدة بين عامي 2001 و2005.

وتعاقدت قطر التي تواجه تهم دعم #الإرهاب وتمويله مع الشركة مقابل مبلغ وصل إلى مليوني ونصف المليون دولار.

ووفقاً لوزارة العدل الأميركية، فإن الصفقة ستستمر 90 يوماً تحاول خلالها الشركة مساعدة #الدوحة على توفيق أوضاعها مع النظم الأميركية الخاصة بمحاربة غسيل الأموال والإجراءات المضادة للإرهاب، إضافة إلى تشكيل جماعات ضغط للتأكيد على ما تقول الدوحة إنه دور فاعل تلعبه في مكافحة الإرهاب العالمي.

وبحسب موقع "بلومبرغ"، فإن الشركة يملكها المحامي جون أشكروفت الذي شغل منصب النائب العام للولايات المتحدة في عهد جورج دبليو بوش وستقوم بعدة مهام يقف على رأسها، توظيف الإعلام في إعادة تشكيل الرأي العام، والتواصل مع المسؤولين المحليين لإدارة الأزمة، إضافة إلى تطوير استراتيجية شاملة للعلاقات القانونية والحكومية في قطر.

وفي مسعاها لتحقيق ذلك وعدت شركة المحاماة الأميركية بتعيين قادة حكوميين سابقين شغلوا مناصب عليا في الاستخبارات ومكتب التحقيقات الفيدرالي والأمن الداخلي وغيره.

وبحسب العقد سيتم مباشرة العمل ببنود الاتفاقية وستكون القضية القطرية أولوية قصوى بالنسبة للشركة.