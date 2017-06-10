قلق في أوساط محدودي الدخل من العمال الأجانب في قطر

في #قطر أكثر من مليون عامل أجنبي العديد منهم لا يتجاوز دخله الشهري 300 دولار أميركي، يشعرون بالقلق من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط تقارير تؤكد نفاد الكثير من المواد الغذائية ومنتجات الألبان.

أجواء من التوتر والقلق تسود الشارع القطري بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين #قطع_العلاقات_مع_قطر وغلق المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطر بالسعودية وجيرانها والعالم الخارجي، بالإضافة لإغلاق المجال الجوي لهذه الدول أمام الطيران القادم من قطر أو المتجه إليها.

ورغم محاولات #الدوحة التقليل من شأن هذه الإجراءات إلا أن مراسل "رويترز" تجول في متاجر بيع المواد الغذائية في الدوحة ولاحظ تدافع السكان واصطفافهم في طوابير طويلة لشراء ما يحتاجونه وسط نفاد الكثير من المنتجات الغذائية ومنتجات الألبان.

ورغم سعي السلطات القطرية لطمأنة السكان، إلا أن أجواء التوتر بدت سائدة خاصة في أوساط محدودي الدخل من العمال الأجانب.

كما زادت احتمالات تعطل تنفيذ العديد من المشاريع نظراً لعدم وصول مواد البناء المطلوبة من المنفذ البري الوحيد المغلق أمام حركة النقل والمسافرين.