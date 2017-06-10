وزير خارجية قطر من موسكو: نريد علاقات إيجابية مع إيران

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب محادثات مع نظيره الروسي #سيرغي_لافروف في موسكو، إن بلاده تريد علاقات إيجابية مع إيران. وقال المسؤول القطري إن الاتهامات الموجهة لبلاده لا تزال غير واضحة وكذلك الطلبات المطلوبة منها على حد تعبيره.

من جانبه، تعهد وزير الخارجية الروسي لافروف ببذل روسيا مساع لحل الأزمة بين #قطر وعدد من #الدول_الخليجية والعربية.

لافروف أشار أيضاً إلى أن روسيا تتواصل مع غالبية الأطراف وهي ستقوم بما في وسعها لإنهاء الأزمة بشكل يضمن مصالح الفرقاء كافة.

وكان الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين قد شدد في اتصال هاتفي مع #أمير_قطر #الشيخ_تميم_بن_حمد على أن بلاده تؤيد بشدة معالجة الأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية ومن خلال الحوار.

وكان المتحدث باسم #الكرملين أكد الخميس أن الرئيس بوتين لا ينوي مقابلة وزير خارجية #قطر عند زيارته موسكو، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.

تأتي زيارة وزير الخارجية القطري بعد أيام من إعلان كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين #قطع_العلاقات_مع_قطر، على خلفية دعم الأخيرة للتنظيمات الإرهابية، وهي الخطوة التي تبعتها إجراءات مماثلة من دول عربية وإسلامية أخرى.