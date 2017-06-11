الكويت.. حكم بالسجن المؤبد على مصري "حاول قتل أميركيين"

قضت محكمة كويتية، الأحد، بالسجن المؤبد لمقيم #مصري "حاول #قتل #جنود_أميركيين " بالكويت العام الماضي، حسب مصادر قضائية.

وذكرت المصادر أن #محكمة_الجنايات الكويتية، قضت بالسجن المؤبد (20 عامًا) لمقيم مصري حاول قتل 5 أفراد من القوات الأميركية (لم تحدد هوياتهم) بالكويت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها، أن "هذا الحكم يمثل أولى درجات التقاضي، ولا يزال أمام المتهم فرصة لاستئنافه أمام محكمة الاستئناف الكويتية".

وأشارت إلى وجود محكمة أعلى بعد محكمة الاستئناف، هي محكمة التمييز التي تعد أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن.

وفي 8 أكتوبر الماضي، اعترض المتهم #إبراهيم_سليمان (28 عاما)، بشاحنته مسار مركبة مدنية كانت تقل الجنود الأميركيين الخمسة بأحد الطرق السريعة، دون أن يصابوا بأذى، وفقا لبيان السفارة الأميركية بالكويت.

واتهمت النيابة العامة، آنذاك، سليمان بـ"محاولة قتل الجنود، والاشتراك في تنظيم #داعش والقيام بعمل عدائي ضد أميركا".

وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على المتهم بعد العثور داخل سيارته على "ورقة بخط يده، تشير إلى تبنيه أفكار #داعش، وحزام ومواد يشتبه في أنها متفجرة تنبئ عن تخطيطه لعمل إرهابي".

وأشارت #الداخلية_الكويتية، في بيان، آنذاك، إلى أنه لم تلحق أية إصابات بالأميركيين جراء الحادث، بينما أصيب المتهم بكسور نقل على إثرها للمستشفى في حراسة أمنية.‎