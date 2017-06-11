الكويت: قطر مستعدة لتفهم هواجس دول الخليج

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد على حتمية حل الخلاف بين #قطر و #السعودية و#الإمارات و #البحرين في الإطار والبيت الخليجي الواحد وبالحوار بين الأشقاء.

وأضاف بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" أن قطر مستعدة لتفهم هواجس ومشاغل أشقائها من دول الخليج والتفاهم معها.

إلى ذلك، أعرب الشيخ صباح الخالد عن تقدير بلاده البالغ لكافة الدول التي أجمعت على دعم جهود #الكويت في هذا السياق، مشددا على أن دولة الكويت لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية.

وأوضح وزير الخارجية أنه في ضوء تلك التطورات الأخيرة وانطلاقا من حرص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على هذه العلاقة الأخوية قوية ومتماسكة بما يدعم مسيرة مجلس #التعاون_الخليجي ويحفظ لدوّله وحدتها ويعزز دورها، فقد قام أمير الكويت بزيارة إلى كل من السعودية والإمارات وقطر وبحث مع الأشقاء السبل الكفيلة بمعالجة هذا التوتر والخلاف والسعي لاحتوائه.