قطر "تستنجد" بإيران.. طائرة إيرانية سادسة إلى الدوحة

بعد أن دخلت #إيران على خط الأزمة الخليجية العربية مع #قطر، متلاعبة بورقة الإغاثة الإنسانية ومسارعة إلى فتح جسر جوي مع الدوحة، ها هي ترسل المزيد من الطائرات بناء على طلب قطر إلى العاصمة القطرية.

فقد أعلن المتحدث باسم شركة الطيران الإيرانية لوكالة "فرانس برس" أن #طهران أرسلت 5 طائرات من المنتجات الغذائية إلى قطر بعد المقاطعة التي فرضتها #السعودية و #الإمارات و #البحرين، و #مصر.

وقال الناطق شاهرخ نوش آبادي "حتى الآن أرسلنا خمس طائرات تنقل كل منها حوالي تسعين طنا من المنتجات الغذائية والخضار إلى قطر"، موضحا أن "طائرة سادسة ستقلع اليوم الأحد.

وأضاف "سنواصل عمليات الإرسال هذه طوال طلب قطر لذلك"، بدون أن يوضح ما إذا كانت هذه الشحنات مساعدات أو صفقة تجارية.

من جهة أخرى، قال محمد مهدي بنشري مدير مرفأ دير في جنوب إيران إن "350 طنا من المواد الغذائية تم تحميلها أيضا على ثلاث سفن صغيرة".

ويقع مرفأ دير في محافظة بوشهر الواقعة مقابل قطر تماما.

وبالتالي بدل أن تصلح قطر ما اقترفته بحق دول الجوار، ها هي، بحسب مراقبين، ترتمي في أحضان طهران التي ترى في تأزم العلاقة بين السعودية والإمارات والبحرين مع قطر، فرصة لتعزيز تواجدها في قطر، بحسب ما أوردته قناة العربية.