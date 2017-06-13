عبد اللطيف الكواري.. قطري شملته لائحة الحظر والإرهاب

شمل البيان المشترك لـ #السعودية والإمارات والبحرين ومصر إرهابيا آخر يدعى عبد اللطيف الكواري.

كما أن قائمة الحظر والإرهاب للدول السالف ذكرها ليست الأولى التي يدرج عليها اسم الكواري، حيث وضعته #واشنطن على لائحة عقوباتها في أغسطس 2015، وبعدها بشهر فعلت #الأمم_المتحدة الأمر ذاته، وذلك لمساهماته في جمع الأموال للقاعدة وعمله كضابط أمن للتنظيم.

ويعود تاريخ تعامل الكواري مع #القاعدة إلى بدايات الألفية عندما قام بتسهيل سفر قياديين في القاعدة إلى #قطر، ومن ثم ذاع صيت تعاونه مع سعد الكعبي في الإشراف على حملات جمع تبرعات للقاعدة في #سوريا عبر حساب لدى بنك قطر الإسلامي في الدوحة.

وبالتزامن مع أنشطته الإرهابية هذه، عين الكواري في وزارة البلدية والتخطيط العمراني مأمور ضبط قضائي منذ عام 2011.