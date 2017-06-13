غينيا تدعم القرارات الخليجية تجاه قطر والإرهاب

أكد #ألفا_كوندي، رئيس #غينيا والاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده ودعمها لدول الخليج، ممثلة في السعودية والإمارات والبحرين في قراراتها تجاه مقاطعة #قطر حتى تتوقف عن دعم الإرهاب.

وأكد كوندي في رسالة إلى الملك سلمان، وقوف بلاده خلف #السعودية في مواجهة #الإرهاب بكل أشكاله.

وبهذا تنضم غينيا لسلسلة دول إفريقية أيدت القرارات الخليجية تجاه قطر، ومنها موريتانيا التي قطعت العلاقات بالدوحة، بينما أدانت الغابون قطر لعدم "محاربة الإرهاب". أما السنغال فكانت قد أعلنت أنها ستستدعي سفيرها في قطر، وعبرت عن "تضامنها القوي" مع باقي الدول المقاطعة لقطر. من جهتها استدعت تشاد سفيرها في قطر، أما جيبوتي فخفضت مستوى التمثيل مع الدوحة.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد أعلنت، الاثنين، قطع علاقاتها مع قطر، ولحقتها عدة دول، منها جمهورية المالديف وجمهورية مورشيوس وغيرها. أما الأردن فخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.