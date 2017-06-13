قرقاش: مفتاح حل الأزمة مع قطر هو نبذ سياسة دعم الإرهاب

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، لخصت الموقف، في إشارة إلى الأزمة مع #قطر.

وأضاف قرقاش في تغريدة على "تويتر": "كلام واقعي عاقل يعززه موقع السعودية ودورها، المفتاح هو نبذ سياسة دعم التطرف والإرهاب".

وكان وزير الخارجية السعودي قال في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية #السعودية استخدمت حقها في منع قطر من استعمال مجالها الجوي والبحري، لكنها رغم ذلك تركت الباب مفتوحاً أمام حركة العائلات المشتركة.

وأضاف الجبير: "الموانئ مفتوحة.. المطارات مفتوحة، ما قمنا به هو أننا منعنا عليهم استخدام مجالنا الجوي.. وهذا حق سعودي. المجال الجوي السعودي ممنوع فقط على الخطوط الجوية القطرية والطائرات القطرية.. ولا أحد آخر. موانئ قطر الستة مفتوحة، ويمكنهم الدخول والخروج منها كما يشاؤون. فقط لا يمكنهم عبور حدودنا.. ولهذا فمن الناحية التقنية هذا ليس حصاراً.. لقد سمحنا بحركة العائلات بين البلدين".