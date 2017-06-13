ملك البحرين يبحث في الإمارات قضايا المنطقة

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البطين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بحضور الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي تستند إلى دعائم قوية من المحبة والأخوة والتفاهم والعمل المشترك.

كان ملك البحرين قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار الرئاسة في أبوظبي وكان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكانت وكالة الأنباء البحرينية قالت الاثنين إن الملك حمد سيلتقي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة #الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، مطار الرئاسة بأبوظبي، وكان الشيخ محمد بن زايد في مقدمة مستقبليه.

وأخيراً، كشف بيان أعلنته كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين عن قائمة تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها والتي تمولها وتدعمها دولة قطر بالمال والسلاح.

كما أكد البيان المشترك للدول الأربع أن القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.

وكانت عدة دول أبرزها السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت #قطع_العلاقات_مع_قطر، في وقت سابق لأسباب مرتبطة بمواقف وتصرفات الدوحة، من دعمها لجماعات متطرفة عدة (من الإخوان إلى الحوثيين، مروراً بالقاعدة وداعش)، وتأييدها لإيران في مواجهة دول الخليج، بالإضافة لعملها على زعزعة أمن هذه الدول وتحريض بعض المواطنين على حكوماتهم، كما في البحرين.