البحرين عن مقاطعة قطر: ادعاءات الحصار والتجويع باطلة

أكد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد، اليوم الأربعاء، أن ادعاءات الحصار والتجويع باطلة وغير صحيحة، في إشارة إلى ادعاءات #قطر بأن الإجراءات المفروضة عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر وبعض الدول الأخرى يعتبر بمثابة حصار.

وقال الوزير البحريني، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إنما هي خطوات سيادية لحماية أمننا وسلامة أوطاننا مع مراعاة العلاقات الأسرية بين شعبنا الواحد".

وكان وزير الخارجية السعودي، #عادل_الجبير، أعلن الثلاثاء، أن المملكة العربية #السعودية استخدمت حقها في منع قطر من استعمال مجالها الجوي والبحري، لكنها رغم ذلك تركت الباب مفتوحاً أمام حركة العائلات المشتركة.