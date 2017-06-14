تركيا: نسعى لحل أزمة قطر عبر الوسائل الدبلوماسية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن أنقرة تسعى لحل أزمة #قطر عبر الوسائل الدبلوماسية، مشيراً إلى أن أزمة الدوحة مع جيرانها تضر بالعالم الإسلامي.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود #تشاووش_أوغلو، قد قال خلال اتصال هاتفي مع قناة "العربية"، إن بلاده تسعى عبر اتصالات مع #العاهل_السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من القادة والمسؤولين في الدول المقاطعة لقطر إلى تقريب وجهات النظر قبل نهاية شهر رمضان، نافياً في الوقت ذاته أن تكون تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة موجهة للسعودية. كما أكد تشاووش أوغلو أن #الملك_سلمان وحده القادر على حل أزمة قطر.