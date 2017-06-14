ثغرات بإجابات وزير خارجية قطر السابق على قناة أميركية

كما تم تأجيل لقائه المرتقب من الدوحة فجأة، ظهر وزير الخارجية القطري السابق #حمد_بن_جاسم فجأة من نيويورك، وذلك في لقاء تلفزيوني على قناة أميركية.

إجابات بن جاسم على أسئلة تشارلي روز على قناةpbs أظهرت صانع السياسة القطرية على مدى 21 عاماً، وتهربه من الإجابات الصريحة والواضحة.

فساعة ينكر علاقة بلاده بإيران، وساعة يؤكد وجود علاقة طبيعية، وساعة يبرر أنه ليس من الحكومة.

لكن إن أردنا فهم #السياسة_القطرية التي تُخفي وتُظهر، يجب العودة إلى الوراء عندما لم تكن #الدوحة مقاطعة ولم تكن تمارس بحقها أية ضغوطات.

ففي 2013، قال بن جاسم: "نعتقد دائماً أنه يجب أن تكون لنا علاقات جيدة مع إيران، وأنا أعتقد أنه لا فائدة من أن تكون لنا علاقة سيئة معها".

إذن فإجابات بن جاسم سابقاً تظهر جلياً المساعي والنيات القطرية لعلاقة أوسع مع #إيران، حتى في الوقت الذي تم فيه مهاجمة السفارة السعودية في طهران، وتضامنت كل من البحرين والإمارات عبر قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وتخفيضها، لم تتضامن قطر مع السعودية التي يصفها بن جاسم "بالعامود الفقري في جسد الخليج...".

مقابلة روز مع بن جاسم الأخيرة تطرقت أيضاً إلى ملف الإخوان، فقال:

"لقد تعاملنا مع #الإخوان_المسلمين عندما انتخبهم الشعب المصري، وحين أزاحهم الجيش كانت دولة قطر أول من ساند حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن ذلك شأن مصري داخلي".

ولكن حتى هذه الإجابة لم تجد طريقاً للإقناع، فقطر ومنذ سقوط حكم الإخوان وجهت سهامها الإعلامية، الرسمية كانت أو الممولة، نحو الرئيس عبدالفتاح #السيسي ونحو #مصر، إلى جانب أنها استضافت قادة وعناصر هذه الجماعة وآوتهم ثم وفرت لهم الغطاء الإعلامي.

عديدة هي الثغرات التي وقع فيها حمد بن جاسم في لقائه الأخير، أبرزها تسمية المقاطعة "حصاراً" رغم أنه يعلم تماماً أن بلاده لا تمر بحصار، كما ويعلم وزير الخارجية القطري السابق أن #السعودية و #الإمارات و #البحرين سعت جاهدة لاحتواء تجاوزات قطر إزاء مواقفها المخالفة، والتي ترفضها مقررات مجلس التعاون، وأن القنوات الصحيحة التي يتحدث عنها تم تعطيلها طوال فترة منصبه كوزير للخارجية.