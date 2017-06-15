سفير البحرين بلندن: قد توجد صلة بين مروع مانشستر وقطر

عبر السفير البحريني في لندن، فواز بن محمد آل خليفة، عن تخوفه من ارتباط قطر بالجماعات الليبية الإرهابية، معبراً عن قلقه من احتمال وجود صلة بين قطر والانتحاري من أصل ليبي، سلمان العبيدي، الذي نفذ #هجوم_مانشستر قبل أسابيع قليلة موقعاً 22 قتيلاً.

وأبدى في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية، البحريني، استياءه بعدما ربطت تقارير بين الانتحاري المسؤول عن تفجيرات مانشستر الأخيرة، بجماعات ليبية إرهابية مدعومة من الدوحة.

وقال السفير البحريني: "هناك قلق متزايد في #البحرين من علاقات تربط المجموعات الإرهابية المتطرفة المدعومة من #قطر، والجماعات الإرهابية التي ترتكب الفظائع مثل تلك التي شهدتها #بريطانيا مؤخراً".

كما أكد أن قطر تزعزع الاستقرار في البحرين أيضاً، عبر دعمها لجماعات إرهابية مثل #سرايا_الأشتر، التي نفذت تفجيرات واغتيالات استهدفت مسؤولين أمنيين .

إلى ذلك، شدد على أن دعم قطر لجماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم #القاعدة في #ليبيا و #سوريا زاد الموقف سوءا في البلدين، وأدى إلى فوضى كبيرة ساهمت بشكل كبير في أزمة اللاجئين التي يشهدها العالم.

وأكد أن خطوات المقاطعة التي اتخذتها بلاده إلى جانب السعودية والإمارات ومصر ، تمثل إنذاراً جدياً وقوياً لقطر.

يذكر أن منفذ هجوم مانشستر الذي أوقع الرعب في حفل موسيقي جمع العديد من المراهقين وأشخاص من فئات عمرية شابة نسبياً، يوم الاثنين 22 مايو الماضي، من مواليد عام 1994. وهو من سكان #لندن ، وسافر من العاصمة البريطانية، وتحديدا محطة فيكتوريا، إلى #مانشستر بالقطار لتنفيذ هجومه الانتحاري الذي أوقع 22 قتيلاً.