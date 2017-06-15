قرقاش: حملة قطر الدبلوماسية لا تعالج لب المشكلة

جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور #قرقاش، تأكيده أن المشكلة الأساسية مع قطر تكمن في أن الحملة الدبلوماسية والإعلامية، التي تقوم بها لا تعالج فحوى الأزمة، ألا وهي دعمها للتطرف والإرهاب.

وأضاف في تغريدات متأخرة ليل الأربعاء، أن معالجة القضية الجوهرية لتمويل المجموعات المتطرفة من قبل قطر هي الأساس.

إلى ذلك، أكد أن الأضرار المترتبة على سياسة قطر الحالية كبيرة جداً، فالصلة مع المجموعات الإرهابية والمتطرفين أمر لا يمكن على الإطلاق فهمه. وأضاف حان الوقت لتغيير هذا النهج.

وكان وزير الدولة الإماراتي قال في تصريحات سابقة، الثلاثاء، إن مفتاح حل الأزمة مع #قطر يكمن في نبذ سياسة دعم التطرف والإرهاب". وكان وزير الخارجية السعودي قال أيضاً، الثلاثاء، إن المملكة العربية #السعودية استخدمت حقها في منع قطر من استعمال مجالها الجوي والبحري، مؤكداً أن المملكة قاطعت قطر، إلا أنها لم تحاصرها.

ومنذ الأسبوع الماضي تأزمت المشكلة مع قطر بعد أن قطعت عدة دول علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، على رأسها #السعودية و#الإمارات، و#البحرين، و#مصر، بسبب نهج قطر في تمويل المنظمات الإرهابية وسعيها لزعزعة استقرار بعض الدول العربية والخليجية.