الملك سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية تركيا

استقبل #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في #قصر_الصفا بمكة المكرمة مساء الجمعة، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش #أوغلو .

وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.

وحضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان، وسفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي وقت سابق الجمعة، وصل #وزير_الخارجية_التركي إلى #جدة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.

وتأتي الزيارة في إطار مسعى #الوساطة التي تقوم بها #تركيا لإنهاء أزمة #قطر .

وكان أوغلو التقى قبل زيارته السعودية بأمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد ، وبحث معه سُبل حل الأزمة قبل أن يجري مباحثات خلال زيارته إلى #الكويت .