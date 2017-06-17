تعرف إلى بطل فضيحة تسريبات التآمر القطري على البحرين

أتى كشف سلطات البحرين، الجمعة، عن تسجيل لمكالمات صوتية بين حمد بن خليفة بن عبدالله العطية، المستشار الخاص لأمير #قطر، والمعارض البحريني حسن علي محمد جمعة سلطان، يتآمران فيها على إثارة الفوضى في البحرين، ليكشف الدور المثير للفتنة الذي لعبه سلطان.

فمن هو هذا المعارض البحريني؟

- يعتبر رجل الدين هذا من قيادات الصف الأول في #حزب_الدعوة منذ أن كان في يدرس في إيران 1984 قبل أن يتلاشى هذا الحزب في التسعينات وترثه جمعية الوفاق "الشيعية" التي حلت فيما بعد.



استمر في التحريض على الحكم في البحرين منذ التسعينيات وشارك في أحداث تقاطع الفاروق عام 2011.

-ثم هرب إلى لبنان عام 2011 خوفاً من القبض عليه.

- سعى إلى تشويه صورة الحكم البحريني عبر قنوات "إيرانية" كالعالم والمنار.

- روج للطائفية وحاول زعزعة الأمن البحريني عبر وسائل الإعلام.

-استلم أموالاً من #حزب_الله لينفقها على البحرينيين الهاربين والمطلوبين.

- خطط لتأزيم الأوضاع في البحرين بالتنسيق مع حزب الله اللبناني الإرهابي.

- يتردد على #العراق و #إيران باستمرار.

-أُسقطت عنه الجنسية البحرينية عام 2015، حين أصدرت السلطات في #البحرين قائمة تضم 72 شخصية من أجل إسقاط الجنسية عنهم في 31 يناير، بسبب الإضرار بمصالح المملكة والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها.

يذكر أن الدور التحريضي الذي لعبه سلطان في صبِّ الزيت على النار وتأجيج الوضع في البحرين على الصعيد الإعلامي، أقلها بدا واضحاً في المكالمات المسربة التي نشرتها السلطات البحرينية الجمعة، إذ في إحدى المكالمات مع مستشار أمير قطر قال المعارض البحريني: "بعد إعلان حالة الطوارئ نتوقع سيلاً من الدماء"، مضيفاً "لم تعد هناك حماية للشيعة في البحرين"، طالباً نقل ذلك على قناة "الجزيرة" القطرية.