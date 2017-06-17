قطر تفشل في إعادة فتح أجواء الدول المقاطعة أمام رحلاتها

فشلت محاولات #الدوحة فتح أجواء عدد من #الدول_العربية أمام #الطائرات #القطرية خلال اجتماعات للمنظمة الدولية للطيران المدني #إيكاو في مونتريال الكندية، والسبب أن الخلاف سياسي، بحسب رويترز.

وطلبت الدوحة من #المنظمة_الدولية_للطيران_المدني (إيكاو) التدخل بعد إغلاق دول عربية مجالها الجوي أمام الرحلات القطرية.

وقالت وكالة رويترز إن الخلاف الجوي سيطرح للنقاش في اجتماع مقرر لمجلس إدارة الإيكاو هذا الأسبوع.

ولكن مصدر رويترز توقع عدم اتخاذ أي قرار بشأن الخلاف.

واعتبر وزير النقل السعودي #سليمان_الحمدان أن الخلاف قضية سياسية أكبر من حقوق المجال الجوي ولا يمكن للإيكاو حلها.

واتهم الوفد #السعودي قطر بانتهاك المادة الرابعة من الاتفاقية التي تدعو الدول الأعضاء إلى عدم استخدام الطيران المدني لأي غرض يتعارض مع أهدافها.