إثر المقاطعة.. تدهور قطاع السياحة في قطر

أعلن فندق قطري عن إقامة مجانية لـ5 أيام في #عيد_الفطر للسياح الكويتيين والعمانيين، وهو إعلان يعكس تأثر القطاع السياحي القطري السريع بالمقاطعة الخليجية للدوحة، حيث أرخت المقاطعة بظلالها على هذا القطاع، الذي يعتمد بشكل أساسي على السياح الخليجيين، وفي مقدمتهم السعوديون.

وبات تعنت #الحكومة_القطرية خلال أسبوعين فقط من #المقاطعة_الخليجية يهدد أحد أهم القطاعات التي لم تجد لها مخرجاً سوى بتقديم العروض المجانية لاجتذاب السياح الخليجيين، أصحاب الرقم الأكبر في الإنفاق على هذا القطاع.

كما أن هنالك توقعات بخسائر بمليارات الريالات لقطاع الفنادق، في ظل تقديرات تشير إلى أن 50% من نسبة أشغال الفنادق القطرية هي لأفراد سعوديين وإماراتيين.

فيما يقول اقتصاديون إن عزوف #السياح_السعوديين الذين يتخطى عددهم المليون سائح سنوياً عن التوجه إلى #قطر لإمضاء العطل القصيرة سيتسبب بخسارة للدوحة تصل إلى 5 مليارات ريال سنوياً.