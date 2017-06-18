حمد بن جاسم: على الدول الأشقاء النظر إلينا كشقيق أصغر

دعا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، #حمد_بن_جاسم، خلال مقابلة تلفزيونية جديدة أجراها مع الـ"سي.أن.أن" الدول الأشقاء، مشيراً إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ينظرون إلى قطر كشقيق أصغر وبلد صغير، معتبراً أن ما حدث لامس نزاهة الدوحة، وأن التغطية الإعلامية للمقاطعة جاء بشكل لم تعتد عليه قطر.

وجاء الظهور الجديد لحمد بن جاسم على قناة أميركية، تزامناً مع الأزمة التي تعصف ببلاده جراء قطع العلاقات معها.

وبدت المقابلة الأخيرة لوزير الخارجية القطري السابق مختلفة عن المقابلات السابقة التي بدا فيها مرتاحاً، حيث ظهر بمظهر العاجز أو هكذا أراد لإثبات أن بلاده لا تزال جزءاً من المنظومة الخليجية التي لطالما لم تتماهَ معها الدوحة.

وتحدث وزير الخارجية القطري عن أن الإساءات التي تتلقاها قطر حالياً جراء كشف الملفات التي تربطها بالإرهاب ستترك جرحاً، إلى جانب أن بلاده لم تعتد على هذا النوع من الإساءات، كما يقول.

ووجه بن جاسم رسالة إلى الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، طالباً منه النظر في المسألة.. من ناحية استراتيجية وبطريقة عادلة ناسياً أو متناسياً أن خلاف بلاده ليس مع #واشنطن بل مع الدول الثلاث التي أضرتها #قطر استخباراتياً وإعلامياً طوال العقدين الماضيين.