مجلس النواب البحريني يدين تدخلات قطر

أعرب #مجلس_النواب البحريني، السبت، عن رفضه واستنكاره للتدخلات السافرة في الشأن البحريني الداخلي من قبل قطر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة #البحرين والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية فيها.

وأكد المجلس أن ما كُشف من حقائق ومعلومات بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم هو مؤامرة وليس حراكا شعبيا من خلال طابور خامس إيراني متمثل في #ولاية_الفقيه، وبدعم من #النظام_القطري من خلال ما كشفته المكالمة الهاتفية بين #مستشار_أمير_قطر وقيادي في #المعارضة_البحرينية.

وكشف فيديو أطلقته سلطات البحرين، الجمعة، تسجيلا لمكالمات صوتية بين حمد بن خليفة بن عبدالله العطية، المستشار الخاص لأمير #قطر، والمعارض البحريني حسن علي محمد جمعة سلطان، يتآمران فيها على إثارة الفوضى في البحرين وبثها على قناة "الجزيرة".

ويتضمن التسجيل المسرب 4 مكالمات للتنسيق وتبادل المعلومات وأسماء المصادر التي ستظهر على قناة "الجزيرة"، وكان خلالها المعارض البحريني حسن سلطان هو المبادر بالاتصال.