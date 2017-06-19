عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم الخليج العربي

اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يحظر التعامل مع أي جهة قطرية

المصدر: دبي - قناة العربية
رابط مختصر

حظر اتحاد كتاب وأدباء #الإمارات التعامل مع أي جهة قطرية، وذلك وسط مقاطعة سياسية فرضتها دول عربية وإسلامية على #قطر.

وأوضح الاتحاد الإماراتي في بيان أنه قرر أيضاً منع المشاركة في أي فعالية قطرية أو تابعة لقطر أو ممولة من قطر، وذلك حتى لا يقع المشاركون تحت طائلة المساءلة، كما قرر أيضاً استبعاد قطر من فعاليات الدورة الثامنة لـ #ملتقى_الإمارات للإبداع الخليجي التي يجري الإعداد لها حالياً.

ونقل البيان عن حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة اتحاد الكتاب والأدباء الإماراتي أن قرار #مقاطعة_قطر يهدف لحماية مناخات التعدد والانفتاح التي قامت عليها دولة الإمارات.

وأعرب الصايغ عن أمله في أن يكون للمثقف #القطري الحر موقفاً هو الآخر بأن يقول كلمته بما يمليه عليه موقعه وبما تفرضه عليه مسؤوليته الأخلاقية، وبما يجسد تاريخ قطر وأخلاقيات شعبها.

كلمات دالّة

#الإمارات, #قطر, #ملتقى الإمارات, #مقاطعة قطر, #القطري

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر