اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يحظر التعامل مع أي جهة قطرية

حظر اتحاد كتاب وأدباء #الإمارات التعامل مع أي جهة قطرية، وذلك وسط مقاطعة سياسية فرضتها دول عربية وإسلامية على #قطر.

وأوضح الاتحاد الإماراتي في بيان أنه قرر أيضاً منع المشاركة في أي فعالية قطرية أو تابعة لقطر أو ممولة من قطر، وذلك حتى لا يقع المشاركون تحت طائلة المساءلة، كما قرر أيضاً استبعاد قطر من فعاليات الدورة الثامنة لـ #ملتقى_الإمارات للإبداع الخليجي التي يجري الإعداد لها حالياً.

ونقل البيان عن حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة اتحاد الكتاب والأدباء الإماراتي أن قرار #مقاطعة_قطر يهدف لحماية مناخات التعدد والانفتاح التي قامت عليها دولة الإمارات.

وأعرب الصايغ عن أمله في أن يكون للمثقف #القطري الحر موقفاً هو الآخر بأن يقول كلمته بما يمليه عليه موقعه وبما تفرضه عليه مسؤوليته الأخلاقية، وبما يجسد تاريخ قطر وأخلاقيات شعبها.