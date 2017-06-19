حتى في لبنان.. قطر حاولت إيجاد موطئ قدم لها

وجدت #قطر، التي تسعى لإيجاد دور لها في المنطقة عبر العزف على وتر التناقضات، في #لبنان مساحة للعب هذا الدور، فبعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق_الحريري، وفي خضم الموقف الدولي والعربي المندد بالنظام السوري وميليشيا #حزب_الله، حافظت الدوحة على علاقتها بهما لا بل عززتها.

وتبلورت هذه العلاقة إبان حرب تموز 2006 عقب انتهاء الحرب التي أسفرت عن أضرار مادية جسيمة، فعمدت قطر على تمويل مشاريع إعادة إعمار في الجنوب عبر مؤسسات الميليشيا وليس عبر القنوات الرسمية أسوة بـ #السعودية مثلاً التي دعمت لبنان حينها بأكثر من مليار ونصف المليار دولار.

ورفعت بيئة محور حزب الله حينها أعلام قطر في مناطق نفوذها ممهورة بالجملة الشهيرة "شكراً قطر".

وفي أحداث 7 أيار واجتياح ميليشيا حزب الله لبيروت، لم تدن الدوحة صراحة تلك الممارسات، بل رافق الإعلام القطري تحركات عناصر الميليشيا في بيروت إلى أن دعت قطر الأطراف اللبنانيين إلى الحوار لإيجاد تسوية أفضت لانتخاب رئيس الجمهورية.

واستمرت العلاقات المميزة بين الدوحة وميليشيا حزب الله حتى اندلاع الثورة في سوريا.

ولم تكتف قطر بعلاقتها مع حزب الله في لبنان بل دعمت جماعات متطرفة، من بينها جماعة احمد الأسير الذي خاض معارك ضد الجيش اللبناني قبل أن يعمل الجيش على تفكيك خليته ودحر عناصره.