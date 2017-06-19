قرقاش: عزلة قطر قد تستمر سنوات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة #الإمارات العربية المتحدة، أنور #قرقاش، في لقاء مع صحافيين بباريس، أن عزل قطر "قد يستمر سنوات".

وقال قرقاش، الذي قطعت بلاده إلى جانب #السعودية ودول عربية أخرى علاقاتها مع قطر على خلفية اتهامها بـ"دعم #الإرهاب ": "نراهن على الوقت. لا نريد التصعيد، نريد عزلها".

كما أضاف أن "الدوحة لا تزال في حالة إنكار وغضب"، مشيراً إلى أنه "سيتم إعداد قائمة بالشكاوى من قطر خلال أيام".

وتابع قرقاش قائلاً: "نقترح نظام مراقبة غربياً لأنشطة قطر للتأكد من تغير سلوكها بشأن الإرهاب".

ولفت إلى أن " #تركيا ما زالت تحاول البقاء على الحياد في الأزمة القطرية"، آملاً أن تبقى أنقرة "حكيمة"، وتدرك أن مصلحتها تكمن بدعم التحرك ضد الدوحة.