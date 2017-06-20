قطر متورطة بغسيل أموال في العراق بمساعدة من سياسيين

كشفت مصادر عراقية عن تورط #قطر في غسيل أموالٍ بالعراق، عبر شركةِ اتصالات، وبمساندة #سياسيين بارزين وعددٍ من النواب وسياسيين أكراد.

والجهة المتهمة بالفساد هي شركة #اتصالات، والتهمة #تهرب_ضريبي.

تملك قطر في الشركة حصة تجاوزت 65%، وتقول الأنباء إن السلطات العراقية حجزت أموالاً للشركة لدى أكثر من #مصرف #عراقي إلى حين سداد #الضرائب .

وتضيف المصادر أن قطر تدخلت عبر وسطاء لإعادة تفعيل دور شركة الاتصالات.

وطال الاتهام أيضاً شركة لتحويل الأموال، إضافة إلى مجموعة #مصانع و #معامل و #شركات لصاحب شركة الأموال، وجاءت صيغة الاتهام أنها تعمل #بوابة لغسيل #أموال_قطرية تصل وتذهب عبر مطار السليمانية.