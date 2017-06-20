وزير خارجية قطر: مستعدون لبحث كل مصادر قلق دول الخليج

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن الدوحة مستعدة لبحث "كل مصادر قلق دول الخليج".

وأضاف الوزير، حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز، أن "الأزمة يمكن أن تنتهي حول مائدة الحوار إذا كانت هناك مبادئ واضحة لهذا الحوار".

وأعلن أنه سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لبحث الأثر الاقتصادي للأزمة، وتأثيره على الجهود العالمية لمكافحة #الإرهاب. وأضاف أن الدوحة "لا تزال تأمل أن تثمر الوساطة الكويتية في حل الأزمة".

وقال الوزير القطري إن هناك إجراءات قانونية لفتح مسارات أمام حركة الطيران.

وكانت الدوحة اشترطت رفع المقاطعة، التي تفرضها عليها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين قبل البدء في أي مفاوضات لحل الأزمة الدبلوماسية في الخليج.

وقال وزير الخارجية القطري لصحافيين في #الدوحة سنعتمد على عُمان والكويت وتركيا إذا استمرت الأزمة، مشيراً إلى أن قطر لن تتفاوض على سياستها الخارجية وقناة الجزيرة.

كما قال وزير الخارجية القطري إن إيران توفر لهم ممرات للطيران وإن #قطر لن تتفاوض مع القوى العربية حتى تنتهي المقاطعة الاقتصادية، مشيراً إلى أنهم لم يتلقوا بعد أي مطالب من الدول التي قطعت علاقاتها معهم.