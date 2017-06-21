أزمة قطر.. رفض أوروبي لطلب الدوحة وصف المقاطعة بالحصار

أعرب الاتحاد الأوروبي و #روسيا عن تفهم لمخاوف دول #الخليج إزاء أزمة #قطر. ورفض #الاتحاد_الأوروبي اعتبار المقاطعة حصارا. ودعا برلماني روسي بارز قطر إلى الالتزام باتفاقية الرياض، بحسب قناة "العربية"، الأربعاء.

وأفاد مراسل العربية في بروكسل بـأن الاتحاد الاوروبي رفض طلبا من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية بوصف المقاطعة العربية لها بالحصار.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه لا ينحاز لأي طرف، مجدداً مطالبته بضرورة الالتزام بجهود مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه.

ومن المتوقع ان يناقش الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان ولي عهد #أبو_ظبي مع الرئيس الفرنسي اليوم في باريس أزمة قطر وعددا من الملفات الثنائية والاقليمية.

وسيلتقي محمد بن زايد خلال زيارته لفرنسا ايضا عددا من كبار المسؤولين في #الحكومة #الفرنسية لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين وتطويره، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، شرح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي #أنور_قرقاش الأزمة الطارئة مع قطر للممثلة السامية في الاتحاد الأوروبي #فيدريكا_موغريني . وأكدت المسؤولة الاوروبية أهمية الحفاظ على استقرار ووحدة مجلس التعاون الخليجي داعية إلى حل الأزمة بوسائل الحوار.

وأعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمواكبة الجهود الجارية من أجل دفع مساعي الوساطة.

إلى ذلك، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما عن تفهم روسيا الكامل لمخاوف #السعودية و#الإمارات و #البحرين و #مصر والأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار مقاطعة قطر.

ودعا المسؤول الروسي، الدوحة إلى الالتزام باتفاقية الرياض التي وقع عليها أميرُها عام 2014 وكانت أساساً لحل الخلاف الذي نشب آنذاك.