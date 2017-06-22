الكويت تسلم قطر قائمة بمطالب الدول التي تقاطعها

أفادت قناة "العربية" أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب #السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وكانت مصادر عدة أكدت أن #السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعدت قائمة تحوي 13 مطلباً يجب على #قطر تلبيتها لتخفيف الأزمة الحالية، على أن تسلم للدوحة عبر #الكويت.

أيضاً، أعرب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن أمل #الولايات_المتحدة بأن يتم تقديم لائحة المطالب إلى قطر في وقت قريب.

وفي وقت سابق، حدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء مقاطعتها لقطر، ومنها وقف دعم الدوحة للإرهابيين، والتخلي عن شخصيات مطلوبة دولياً وإقليمياً.

وقال قرقاش لصحيفة "الحياة"، إنه إذا أرادت قطر العودة إلى محيطها فعليها الالتزام بقرارات #مجلس_التعاون، مشيراً إلى تمويلها التطرف وحركات إرهابية في سوريا وليبيا، واحتضانها شخصيات عليها حظر دولي.