الإمارات: قائمة مطالب لقطر تتضمن وقف دعم الإرهاب

حدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور #قرقاش، مطالب دول الخليج ومصر لإنهاء مقاطعتها لـ #قطر، ومنها وقف دعم الدوحة للإرهابيين والتخلي عن شخصيات مطلوبة دولياً وإقليمياً.

وقال قرقاش لصحيفة الحياة إنه إذا أرادت قطر العودة إلى محيطها فعليها الالتزام بقرارات مجلس التعاون، مشيراً إلى تمويلها التطرف وحركات إرهابية في سوريا وليبيا واحتضانها شخصيات عليها حظر دولي.

كما أضاف أن الشيخ تميم بن حمد تخلى عند توقيع اتفاق الرياض عام 2014 عن سياسات والده، خصوصاً بعد إحراجه بالأشرطة التي عرضت مخططات القذافي لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وتساءل قرقاش عن سبب مبادلة قطر الرهائن في العراق وسوريا بأموال باهظة وزعت على مجموعات إرهابية شيعية وسنية.

ولفت وزير الدولة الإماراتي إلى أنه إذا أرادت قطر الانفصال بسياساتها فالطلاق آت، وإن بقيت مرافقها ومطارها مفتوحة على العالم ستغلق مع محيطها.