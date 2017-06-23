هذه مطالب الدول المقاطعة لقطر ومهلة 10 أيام لتنفيذها

قدمت الدول المقاطعة لقطر قائمة من 13 مطلباً للدوحة وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، من أجل إنهاء الأزمة الحالية الناتجة عن تصرفات #الدوحة وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول بهدف زعزعة الاستقرار فيها.

هذه القائمة التي سلمتها الكويت إلى #قطر سربتها "الشقيقة"، كما أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدات له، وقال إن التسريب يأتي ضمن مساعي قطر لإفشال الوساطة الكويتية.

ووفقاً لتسريبات صحافية فإن أحد أهم المطالب الموجودة على القائمة، وقف #التحريض_الإعلامي_القطري، هذا الإعلام الذي وجهته قطر لمهاجمة دول الجوار، ولم ينفك عن دعم الشخصيات الإرهابية وتوفير غطاء إعلامي لها، استطاعت من خلاله بث خطابات مناهضة لهذه الدول، كما أن الإعلام القطري لم ينفك عن مهاجمة #مصر ورئيسها #عبدالفتاح_السيسي منذ إسقاط حكم #الإخوان.

كما شملت قائمة المطالب التي أرسلتها كل من #السعودية ومصر و #الإمارات و #البحرين إلى قطر عبر الكويت، تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين الدوحة و #طهران أسوة بجيرانها، ذلك أن #إيران لم تتوقف عن دعم #الميليشيات الموالية لها في هذه الدول التي سعت إلى تنفيذ أعمال تخريبية.

كما أن تسليم الإرهابيين والمطلوبين الذين تحتضنهم الدولة، وتجميد أرصدتهم المالية، جاءت على رأس قائمة هذه المطالبات، إلى جانب إغلاق القاعدة العسكرية التركية.

جاءت هذه اللائحة في وقت لم تعد تحتمل فيه الدول المقاطعة المسلسل القطري الذي يستمر في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، وتوفير المنصات الإعلامية لخدمة أجندات التطرف.